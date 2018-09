«Via Gaiole in Chianti è sporca: la puliamo noi»

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulia PariniPraticamente è un'adozione a distanza quella che il comune di Gaiole in Chianti vuole mettere in atto per prendersi cura della strada di Roma che porta il suo nome. Una strada abbandonata, via Gaiole in Chianti a ridosso della Salaria, che non rispecchia di certo la qualità della vita del paese toscano nominato dalla rivista americana Forbes come il comune più vivibile d'Europa o la fama acquisita grazie a L'Eroica, la cicloturistica d'epoca che sta spopolando con oltre 7mila iscritti da tutto il mondo.E allora il sindaco della cittadina senese, Michele Pescini, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera alla sindaca Raggi mettendo, nero su bianco, una proposta ufficiale: «Quella strada, tra le più brutte di Roma, la puliamo noi». Non solo, il sindaco spera anche che altri comuni seguano il suo esempio e si impegnino a riqualificare la strada che porta il loro nome tra quelle di Roma, per prendersi cura tutti insieme della Capitale d'Italia.Senza vena di polemica politica. E così il sindaco inviata la Raggi ad un incontro per avviare una collaborazione in nome della pulizia della stradina nella periferia romana, con tanto di invito alla prossima edizione de L'Eroica. «L'idea che vogliamo trasmettere della nostra cittadina spiega Pescini - non può trovare nella Città eterna rappresentazione in una via così degradata. Chiaramente un luogo pieno di sporcizie varie e, si presume, di appuntamenti di bassa lega».Ed ha ragione il sindaco, via Gaiole in Chianti, si trova a due passi dalla via Salaria, teatro quotidiano di prostituzione a tutte le ore del giorno, e arriva a ridosso del fiume Tevere tra sporcizia di ogni genere. Per una città prestigiosa come Gaiole in Chianti è inaccettabile. Figuriamoci per Roma.riproduzione riservata ®