Via Frattina, cede una trave: stabile evacuato

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoTravi in legno che cedono e vigili del fuoco che, in un sopralluogo, trovano u negozio con il soffitto puntellato. Aperto al pubblico. Immediata l'evacuazione del palazzo. Accade a Roma, in pieno Centro, su via Frattina al civico 102. In uno dei negozi più in, a pochi passi da piazza di Spagna e frequentatissimo da romani e turisti: Pinko.I vigili del gruppo Ex Trevi e la polizia municipale ieri mattina, intervenuti con un sopralluogo a seguito di una segnalazione fatta da Daniele Catalano, consigliere e capogruppo della Lega in Municipio XI, sono entrati nel negozio che occupa piano terra e primo piano e hanno trovato le travi in cedimento, puntellate. Hanno così disposto l'evacuazione dell'edificio, compreso il bed and breakfast al terzo piano, perché inizialmente era stato ritenuto a rischio crollo. Tutti in strada quindi, sia le commesse del negozio sia gli ospiti del b&b. Dopo alcune ore di verifiche, però, sono stati dichiarati inagibili tutti i locali del negozio d'abbigliamento al piano terra e la sala colazioni dell'affittacamere al terzo piano: gli affittuari sono così potuti rientrare, anche solo per prendere le loro cose e fare i bagagli. In un primo momento si pensava che a provocare il cedimento potessero essere stati dei lavori di ristrutturazione all'interno del negozio o nel palazzo, ma questa tesi è ora al vaglio dei tecnici: non sembrerebbe infatti che il negozio abbia effettuato interventi particolari.«Roma negli ultimi anni ha visto una serie di crolli praticamente su tutto il territorio commentano Fabrizio Santori dirigente Lega Roma e Daniele Catalano, che hanno richiesto il sopralluogo - Come dimenticare il caso di piazza Gentile da Fabriano in zona Olimpico, spesso dovuti alla fragilità degli immobili e all'assenza di controlli. Serve un attento e costante monitoraggio del patrimonio immobiliare che, paradossalmente, ha proprio nel centro storico il suo punto debole».riproduzione riservata ®