Gioie e dolori, euforia e sconforto: l'umore dei tifosi di Roma e Lazio, a seconda dei risultati, sembra andare sulle montagne russe. Il famigerato ambiente romano, tanto decantato da diventare quasi un alibi in caso di mancate vittorie, sembra dipendere, almeno in parte, anche dall'impressionante varietà di radio private che, a Roma e nel Lazio, offrono quasi 24 ore di programmazione dedicate alle due principali società calcistiche della Capitale. Un vero e proprio universo, che può essere sintetizzato così:

TeleRadioStereo (92.7 FM): una radio totalmente dedicata alla Roma, si inizia alle 6 con la rassegna stampa di Paolo Rocchetti, poi dalle 7 alle 10 arrivano Valentina Catoni, Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio. Dalle 10 alle 13 ci sono Riccardo Galopeira' Angelini con Ubaldo Righetti, Stefano Petrucci e Jacopo Palizzi. Alle 13 il collegamento con Mimmo Ferretti. Poi il giornalista più amato dal mondo giallorosso sarà protagonista alla conduzione, fino alle 17, in compagnia di Augusto Ciardi e Francesca Ferrazza. Dalle 17 alle 20 è il turno di Federico Nisii, Piero Torri e Guglielmo Timpano, poi arrivano Andrea Di Carlo, Flavio Maria Tassotti e Marwan Hammami.

ReteSport (104.2 FM): la radio a tinte giallorosse inizia dalle 6 alle 8 con Sandro Nini e Mauro Pieri, mentre dalle 8 alle 12 arrivano Massimiliano Magni e Alessandro Cristofori. Dalle 12 alle 15 in studio Chiara Zucchelli e Giulia Mizzoni, seguite (15-18) dal trio composto da Marco Madeddu, Valeria Biotti e Gianluca Piacentini. Dalle 18 alle 18.45 arriva Claudio Moroni con Monnalisa Roma Club, mentre dalle 19 alle 21 ci sono Giorgio De Angelis e Jacopo Aliprandi e si chiude, dalle 21 a mezzanotte, con Massimiliano Palombella e Gianluigi d'Orsi. Tra gli opinionisti più apprezzati troviamo Fabio Maccheroni, Maurizio Catalani, Ugo Trani, Alessandro Angeloni e gli ex calciatori Giovanni Cervone e Marco Delvecchio.

Centro Suono Sport (101.5 FM): anche questa emittente è totalmente dedicata alla Roma. Spiccano su tutti Mario Corsi con la sua Te la do io Tokyo (dalle 10 alle 14), affiancato da Jonathan Calò, e Max Leggeri, con 1927: la Storia continua, in compagnia di Giuseppe Giannini e Francesco Oddo Casano.

Roma Radio (100.7 FM): la radio ufficiale del club giallorosso dedica tutta la giornata alla Roma. La trasmissione top è dalle 9 con David Rossi, Alessandro Paglia e Max Tonetto (fino alle 12).

NSL Radio Tv (90 FM): la neonata emittente ibrida può vantare, per tutto il corso della giornata, voci autorevoli del mondo giallorosso come Carlo Zampa, Patrick vom Bruck, Noemi Pierini, Dario Bersani e Angelo Di Livio.

Radio Radio (104.5): un'emittente storica dell'etere romano, che offre ampio spazio allo sport e soprattutto al calcio. Dalle 8 alle 10 appuntamento con Ilario Di Giovambattista e Zeljko Pantelic, poi lo stesso Di Giovambattista torna dalle 14 alle 18 col figlio Francesco e Stefano Raucci.

Radiosei (98.1 FM): una radio completamente dedicata alla Lazio. Si comincia alle 6 con la rassegna stampa di Roberto Bastanza e Gianluca La Penna, alle 8 arrivano Dario Cadeddu e Massimo Piscedda e dalle 10 alle 14 c'è Quelli che hanno portato il calcio a Roma, con il popolarissimo Guido De Angelis e Stefano Morelli. Alle 14 arriva Non mollare mai, la trasmissione di Alessio Buzzanca e Stefano Pantano, accompagnati dagli ex i Pino Wilson e Giancarlo Oddi.

