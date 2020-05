«Via di Ripetta, restyling ultimato»

«Terminati gli interventi eseguiti a via di Ripetta, una delle vie più conosciute della centro storico, a due passi da Piazza del Popolo. Il Dipartimento Lavori Pubblici è riuscito a risolvere un problema molto sentito dai residenti e dai commercianti della zona sulla pavimentazione in sampietrini». Così su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Approfittando del periodo di emergenza e della chiusura dei negozi - spiega - è stata riqualificata a fondo e rinforzata la sede stradale per evitare che nel tempo la superficie in selciato presenti nuove irregolarità che impediscono ai cittadini di passeggiare e agli autobus di effettuare il servizio. Al termine delle operazioni sulla pavimentazione, è stata riqualificata la segnaletica orizzontale con un focus sugli attraversamenti pedonali, sui parcheggi riservati alle persone con disabilità e sullo spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici. La manutenzione costante dei sampietrini richiede un'alta professionalità e stiamo cercando di conservare questo patrimonio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 05:01

