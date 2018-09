Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia

Il sogno di tutti gli amanti dello shopping è quello di poter entrare e uscire dai negozi con le braccia cariche di buste griffate. Ed è quello che hanno fatto tre cittadini russi, con la sola differenza che invece di acquistare hanno letteralmente svaligiato i negozi di via del Corso grazie ad uno stratagemma tanto ingegnoso quanto artigianale.

I tre truffatori, di età compresa tra 34 e 45 anni, tutti in Italia senza fissa dimora e con precedenti, entravano nelle boutique romane fingendosi magnati facoltosi e tra un giro di perlustrazione e l'altra infilavano, senza farsi vedere, borse, scarpe e oggetti di valore all'interno di buste schermate che non facevano scattare l'allarme antitaccheggio. A scoprire il trucco sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che li hanno sottoposti a fermo con le accuse di furto in esercizio commerciale e ricettazione.

Tutto è nato grazie ad una segnalazione fatta dai dipendenti di una maison di via del Corso che si erano resi conto dell'ammanco di due borse del valore complessivo di 4.900 euro. Grazie all'analisi delle immagini della videosorveglianza, che sono state poi diffuse anche online al termine dell'operazione, i carabinieri hanno individuato i responsabili e individuato la tecnica utilizzata per ingannare i sistemi di allarme. I due finti ricchi, coprendosi le spalle a vicenda, infilavano nelle borse schermate i prestigiosi accessori per lasciare indisturbati il negozio.

Uno dei due, poco dopo, è stato bloccato all'uscita di un'altra boutique di via del Corso, dove aveva appena trafugato un'altra borsa del valore di 1.500 euro. Da qui è scattata una nuova perquisizione in zona Esquilino nella loro camera d'albergo che ha consentito di fermare gli altri due complici e di recuperare la preziosa refurtiva: tra cinte, scarpe, borse, profumi si parla di una refurtiva del valore complessivo di 60.000 euro. Oltre agli accessori sono state rinvenute anche le borse con la schermatura interna e un apparecchio che viene utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio senza procurare danni.