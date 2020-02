Via del Babuino fiorisce per la Festa dell'Amore

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, in tutta via del Babuino torneranno le storiche fioriere che per decenni hanno abbellito una delle passeggiate più famose del mondo. È l'impegno della Nuova Associazione Babuino, di Maria Letizia Rapetti. Le decorazioni floreali saranno curate dal flower designer Fabio Fioravanti mentre le fioriere, restaurate diventeranno permanenti. Accanto all'inaugurazione delle nuove fioriere, la Nuova Associazione Babuino proporrà Baci una mostra fotografica dedicata ai grandi baci del cinema, tratti da La Dolce Vità, Via col Ventò, Ghost', Casablancà. Alle 16, sulle note della canzone del Quartetto Cetra Un bacio a mezzanotte' e di altri brani intramontabili interpretati dal vivo dal soprano Ilaria Tucci, quindi ballerini e attori, guidati dal performer Mauro Maurizio Palumbo, coinvolgeranno passanti e turisti in un flash mob. Alle 17, spazio alle note della Fanfara dei Carabinieri che, con la presidente del Municipio, Sabrina Alfonsi, inaugureranno gli allestimenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA