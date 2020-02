Via dei Cappellari, la sede del Pd passa a Italia Viva con l'80% di iscritti

Tom Abram

Una foto di Matteo Renzi sul muro di fronte a quelle di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. È quanto si può vedere nella prima sede di Italia Viva, inaugurata ieri pomeriggio in via dei Cappellari, in pieno centro storico. La particolarità sta nel fatto che l'immobile è passato dal Pd a Renzi: si tratta infatti di una sezione storica della sinistra romana la cui sede precedente, in via dei Giubbonari, era stata punto di riferimento del Pci prima, quindi di Pds, Ds e Pd. Proprio nel cuore della Capitale. Nel 2016 la sezione si era dovuta spostare in via dei Cappellari a causa dello sfratto disposto dal Campidoglio.

Il Pd si apprestava comunque a lasciare anche questa sede, forse a causa degli elevati arretrati. Sede nella quale, in seguito alla scissione avvenuta lo scorso settembre, ben 250 dei 320 iscritti sono passati alla nuova piattaforma renziana.

L'evento era stato annunciato nella giornata di ieri dallo stesso Renzi, che nelle sue enews, ha dichiarato di avere lobiettivo di arrivare «entro il mese di marzo ad aprire cento sedi».

A presenziare al taglio del nastro personalità di primo piano d tra cui la ministra per le politiche agricole Teresa Bellanova, il vice-presidente della Camera Ettore Rosato e Maria Elena Boschi. A coloro che vedono nel passaggio del circolo a Italia Viva un ulteriore sfratto al Pd romano, ha risposto il deputato Luciano Nobili: «No, nessuna operazione di sfratto. L'80% degli iscritti di questo circolo ha scelto di aderire a Italia viva. Contestualmente si è liberata la sede e l'abbiamo presa. Questa è la sede in cui le nostre idee hanno sempre prevalso».

Tuttavia, questo potrebbe essere solo l'inizio di nuove rivalità tra ex compagni di partito: non solo per l'apertura di nuove sedi e la spartizione di un'eredità comune, ma anche per la formazione di gruppi consiliari nei municipi. Diatriba che potrebbe propagarsi in altre zone della Capitale e non solo.

