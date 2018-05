Via Cupa, l'albero si adagia sul palazzo

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura nel pomeriggio per il crollo di un albero in via Cupa, nelle vicinanze di piazzale delle Province. La giornata di martedì è l'ennesima che mette in mostra la difficoltà della gestione delle aree ambientali della città di Roma. L'episodio avvenuto nel quartiere Tiburtino non ha provocato feriti ma ha danneggiato una vettura parcheggiata nella via in questione e ha richiesto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco per ristabilire la corretta viabilità. Il pensiero corre velocemente a ciò che sarebbe potuto accadere se al momento del crollo fosse passata una persona a piedi o alla guida di un'auto o di uno scooter. «Fino a quando la Sindaca Raggi intende continuare questo duello col fato? - si chiede Giulia Tempesta, Consigliera del Partito Democratico - Sono mesi che attendiamo risposte su questo tema. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza per la sicurezza dei cittadini, che non si affronta soltanto a parole e con promesse che puntualmente vengono disattese, ma con un piano serio di monitoraggio degli alberi e con la manutenzione del verde. Adesso basta».(S. Pie.)