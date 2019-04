Via Crucis, Pasqua e Pasquetta sorvegliate speciali da 1500 agenti

Enrico Chillè

L'allerta non si abbassa, specialmente in un week-end cruciale come quello di Pasqua. Una Roma blindatissima nella Settimana Santa, con tanto di bonifiche degli artificieri, unità antiterrorismo, varchi d'accesso con metal detector e una green-zone' istituita in un'area piuttosto ampia del centro.

Dopo un tavolo tecnico in Questura, già ieri mattina è ufficialmente partita la macchina organizzativa, per la messa celebrata da Papa Francesco in Vaticano e la visita del Pontefice nel carcere di Velletri. Da oggi, però, si entra nel vivo, in vista della Via Crucis di questa sera: sono ben 51 le vie e piazze del centro storico assolutamente blindate, destinate a rimanere tali fino a Pasquetta, giorno in cui il Papa impartirà la benedizione Urbi et Orbi'.

L'ampia green-zone' istituita dalla Questura comprende le zone del Colosseo, di Colle Oppio e del Palatino, fino al Campidoglio. Fino a lunedì prossimo, quindi, il centro di Roma sarà blindatissimo: i luoghi sacri saranno i sorvegliati speciali e nella green-zone' sarà vietato organizzare manifestazioni, trasportare merci pericolose o transitare con mezzi non autorizzati. Massima attenzione anche alle aree meno centrali, ma comunque sensibili, della Capitale, a cominciare dagli scali ferroviari e dai caselli autostradali, oltre ovviamente agli aeroporti.

Per questa sera, in vista della Via Crucis, ci saranno nove diversi varchi d'accesso intorno al Colosseo. Anche per questo è stata istituita un'ampia zona pedonale, con alcune strade limitrofe interdette al traffico. Per la serata di domani è prevista invece una Veglia pasquale, prima della messa di domenica in piazza San Pietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA