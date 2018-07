Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSale su uno sgabello, apre la finestra e perde l'equilibrio, precipitando nel vuoto: così ieri un bambino non vedete di appena 8 anni è caduto dal terzo piano di una palazzina al Collatino arrivando in gravissime condizioni in ospedale. Subito operato, ora è fuori pericolo. Il piccolo era in casa con la mamma e tre fratellini al momento dell'incidente: sul caso indagano ora i carabinieri di Montesacro.È accaduto in via Collatina al civico 49, all'altezza di Tor Sapienza, poco dopo le 15.30 di ieri, quando il piccolo è stato visto cadere giù dai passanti. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza con l'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I dove è arrivato in codice rosso. Il bambino è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Un volo agghiacciante, a cui hanno assistito impotenti le persone che in quel momento erano lì in strada, ma di cui la mamma purtroppo non si sarebbe accorta. Sembrerebbe, infatti, che la donna fosse presente in casa al momento del fatale incidente, insieme ad altri tre bambini, ma non avrebbe visto come e da dove sia caduto il figlio. Il bambino infatti, in base alle ricostruzioni effettuate anche a seguito di un sopralluogo in casa del piccolo, avrebbe messo uno sgabello di fronte alla finestra, si sarebbe affacciato sporgendosi troppo cadendo così nel vuoto.La finestra infatti doveva essere chiusa, mentre i bambini stavano giocando, e potrebbe averla aperta lo stesso bambino che ha poi perso l'equilibrio. Di fronte a quella finestra c'era anche la tapparella, aperta verso l'esterno per fare ombra. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e per questo ieri hanno ascoltato la mamma, sconvolta da quanto accaduto. Quel volo tragico ieri ha scosso anche l'intero quartiere: in tanti si sono riversati in strada, soprattutto anziani e giovani mamme, sotto le finestre della famiglia lacerata dal dolore. «Non ci posso pensare racconta Teresa, 74 anni con una vestaglia azzurra indosso e le mani che tremano così piccolo. Chissà che paura avrà avuto».riproduzione riservata ®