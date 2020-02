VIA COL VERDE

Lorena Loiacono

Addio cipressi bonsai, sono stati rimossi i baby alberelli apparsi nelle aiuole intorno alla stazione Termini. Dopo la denuncia di Leggo sulle nuove piantumazioni, troppo giovani per poter crescere nel traffico di piazza dei Cinquecento o di piazza della Repubblica, il Comune è intervenuto per rimuoverle. Si trattava di circa un centinaio di cipressi, alti a mala pena 20 centimetri, piantati nelle aiuole intorno alla stazione, lungo via Enrico de Nicola e su piazza della Repubblica.

Per aiutarli a crescere, erano protetti da tre canne alte due metri, che si reggevano tra loro con lacci colorati, prede del vento e della pioggia. Una presenza troppo delicata per quel tipo di contesto: non a caso molte di quelle piantine erano già morte. quelle canne messe nelle aiuole a mo' di orto di campagna incuriosivano non poco i passanti, soprattutto turisti in uscita dalla stazione. Sono state finalmente rimosse. «Dopo la mia denuncia su Leggo - ha commentato Giorgio Carra del Pd Roma, attento sulle tematiche del degrado nella Capitale - finalmente la risibile operazione dei cipressi bonsai con tanto di incannucciata per proteggerli si è risolta. Il Comune ha ritenuto di doverli rimuovere. Due le possibilità adesso: tanti soldi pubblici dei romani buttati per incompetenza dell'amministrazione Raggi oppure è stata la dimostrazione che chiunque può fare i propri comodi in pieno centro a Roma. In ogni caso un grosso, l'ennesimo, fallimento. Il Comune provveda adesso a sistemare veri alberi per ridare decoro a Roma».

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

