«Via Almirante non si farà mai più»

Paola Lo MeleDopo giorni di attese e polemiche, è stata approvata ieri sera in Assemblea Capitolina la cosiddetta contro-mozione del M5S su via Almirante. Il documento è stato sottoscritto dalla sindaca Virginia Raggi in persona, presente in Aula al momento del voto, e da diversi consiglieri di maggioranza. Si prevede l'impegno per la giunta «a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali. Non solo: Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti», ha annunciato la prima cittadina spiegando che è già stato avviato l'iter per la ridenominazione di tre strade della Capitale «che ricordano esponenti che sottoscrissero il manifesto della razza» .Polemiche da Fratelli d'Italia, che aveva promosso la prima mozione per intitolare una via o una piazza cittadina allo storico leader dell'Msi votata dal consiglio comunale: «Almirante e' stato un grande uomo politico italiano. E' giusto intitolare a lui una via. Ci dispiace la gazzarra che sta facendo il M5S per impedirlo», le parole di Giorgia Meloni. Un plauso all'iniziativa dell'Aula è arrivato invece dall'Anpi presente in Campidoglio con una sua delegazione: dopo il voto della contromozione' applausi e cori Bella Ciao a Palazzo Senatorio.riproduzione riservata ®