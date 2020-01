Via alla festa per i 120 anni del club

ROMA - Archiviata la vittoria di Brescia la Lazio ha già la testa alla sfida in programma sabato all'Olimpico contro il Napoli. Inzaghi, che ieri alla ripresa a Formello ha recuperato i due squalificati Leiva e Luis Alberto, sogna di centrare la decima vittoria consecutiva in campionato e bagnare al meglio il 120esimo compleanno del club. I festeggiamenti sono partiti con il taglio del nastro in Piazza della Libertà dove 120 anni fa Luigi Bigiarelli fondò la Lazio. Iniziative, spettacoli e commemorazioni nel villaggio biancoceleste aperto fino al 12 gennaio. Buone notizie per la società biancoceleste infine sul fronte dello scudetto del 1915: l'avvocato Mignogna promotore dell'assegnazione di quel tricolore è certo che ormai siamo alle battute finali: Il Consiglio Federale si appresta ad esaminare gli ultimi documenti. (E.Sar.)

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

