Via all'iter per la discarica, Tragliatella in pole

Stretta finale sulle aree indicate per il sito della nuova discarica: in pole position Tragliatella. E' quanto emerso da un incontro di ieri pomeriggio tra Comune e Regione che, per la prima volta sul fronte rifiuti, sembra abbiano trovato una strada condivisa: sul tavolo le cosiddette aree bianche consegnate alla Regione dalla Città metropolitana. Il sito di Tragliatella, una frazione di Fiumicino, nelle ultime ore sembra quello su cui si stanno concentrando i tecnici. Ma il tempo stringe: per allestire una discarica di servizio in quell'area, qualora il Campidoglio la indicasse come luogo scelto, servirebbero infatti circa due anni tra lavori e messa in funzione.

Nel frattempo Roma dovrà trovare un piano B: il 15 gennaio prossimo infatti, tra appena 20 giorni, chiuderà definitivamente i battenti la discarica di Colleferro e così la Capitale, già in affanno con la raccolta dei rifiuti, rischia il collasso. E' necessario quindi individuare una discarica provvisoria al di fuori del territorio di Roma: il Consiglio comunale, infatti, ha già bocciato la possibilità di aprire discariche temporanee sul territorio romano. (L. Loi.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

