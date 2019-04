Una bottiglia incendiaria, verosimilmente una molotov, lanciata contro una cancellata. Quella dell'ingresso della seda della Lega a Roma, in via Alessandro Farnese. E' successo nel quartiere Prati, poco dopo le 23:30 di Pasquetta. La bottiglia esplosiva non ha fatto danni ed il principio d'incendio è stato sedato dalla pioggia.

Gli esponenti della Lega, però, non si vogliono lasciare intimidire dal fatto come sottolinea in una nota Francesco Zicchieri, coordinatore regionale e vice capogruppo alla Camera: «Abbiamo costruito nel Lazio una realtà grandissima fatta di professionisti, mondo del volontariato, giovani e amministratori locali che finalmente stanno offrendo una speranza ai cittadini. I continui attacchi ai luoghi della democrazia, dimostrano ancora di più il buon lavoro che stiamo portando avanti, sul quale non ci sarà intimidazione che tiene».

«Non è la prima volta che le nostre sedi sono oggetto di atti intimidatori. Nel caso specifico, la sede è da me utilizzata anche per incontri con associazioni e professionisti che ogni giorno si avvicinano a noi per contribuire al ad progetto di rilancio della città. Se pensano di fermare le tante brave persone che credono ad un'Italia migliore, hanno veramente sbagliato obiettivo. Noi rimaniamo qui, come sempre a volto scoperto e soprattutto di giorno», ha aggiunto il capogruppo leghista in assemblea capitolina Maurizio Politi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA