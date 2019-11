VIA AL TOUR DA MILANO

Gio Evan è filosofo, poeta e cantautore con oltre 800mila follower. Stasera a Milano debutta con il suo Natura molta tour.

Come ci si sente a essere il poeta più seguito?

«Sono fragile e mi fa piacere essere protetto da chi è sulla mia stessa frequenza».

Più poeta o cantautore?

«Mi sento la vita addosso. Faccio tante cose, puoi essere poeta ma anche giardiniere o contadino».

Perché molti riferimenti alla natura?

«Vivo in montagna, è normale che abbia preso ispirazione dal cinghiale sotto casa».

Il secondo cd di Natura molta è una raccolta di poesie?

«La facoltà di ascolto è un'università che dovrebbe riaprire. Il pubblico che mi segue si ferma e ascolta, non ho niente da dirmi con chi va veloce». (F.Bin.)

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA