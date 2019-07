Via al Regno Unito di Boris Johnson «E il 31 ottobre sarà Brexit dalla Ue»

Loris Alba

Ex Ministro degli Esteri e precedentemente sindaco di Londra, Boris Johnson è il nuovo leader dei Tory e sarà il successore di Theresa May a Downing Street. Ha 55 anni, è nato a New York ed ha annunciato di voler concludere la Brexit il 31 ottobre. Dopo aver stravinto il ballottaggio affidato ai 160.000 iscritti del Partito Conservatore britannico, ottenendo oltre 90.000 voti e surclassando letteralmente il suo avversario (il 52enne Jeremy Hunt), il capo dei conservatori inglesi si è così confermato come il più accanito sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Ue. Donald Trump è stato il primo leader straniero a congratularsi con il britannico per la sua elezione alla guida dei Conservatori. «Congratulazioni a Boris Johnson per essere diventato il nuovo Primo Ministro del Regno Unito. Sarà un grande!», ha twittato il presidente Usa. In realtà, l'effettiva nomina di Johnson a primo ministro prevede ancora qualche passaggio formale, come le dimissioni della premier uscente e la convocazione a Buckingham Palace da parte della regina Elisabetta (forse oggi) per ricevere dalla stessa sovrana l'incarico di formare una nuova compagine di governo.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

