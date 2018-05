VIA AI DIVIETI

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La proposta di delibera che renderà il centro storico off limits ai bus turistici sarà approvata in assemblea capitolina domani, quando l'Aula Giulio Cesare è convocata dalle 13 alle 17. Intanto l'assessore alla Mobilità di Roma, Linda Meleo, nella sua relazione al consiglio comunale ha spiegato: «Siamo partiti da due considerazioni: da un lato il fatto che ci fossero criticità nelle aree su cui i bus turistici prevalentemente circolano, dall'altro abbiamo individuato anche criticità legate alla presenza di un abbonamento annuale contingentato pari a 1300 unità vendute a un prezzo fuori mercato, a duemila euro annui. Sulle aree di circolazione ci siamo soffermati sulla necessità di tutelare il patrimonio culturale e archeologico della città, soprattutto nell'area di pregio come quella del centro storico. Ci siamo poi posti il problema dell'inquinamento atmosferico, acustico e visivo». Siccome «Alcune aree, come quella della Basilica di San Paolo, sono patrimonio dell'Unesco» ha sottolineato Meleo la decisone è stata quella di «introdurre un divieto di accesso e transito in quella che abbiamo chiamato Ztl bus Centro storico».