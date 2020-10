Via ai distretti di polizia, il questore: «Roma modello per l'Europa»

Emilio Orlando

Lotta al crimine ed al degrado urbano sono tra le priorità della nuova strategia per il controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Un modello vncente, al punto che Roma (dopo avero mutuato da New York, lo esporterà nelle questure di Milano, Torino e Napoli e poi anche in alcune grandi metropoli europee. «Roma è una città dove esistono problemi di criminalità diffusa, di degrado e di infiltrazioni criminali - ha sottolineato il capo della polizia Franco Gabrielli, al termine della presentazione del nuovo assetto degli uffici di polizia. Se i cittadini percepiscono insicurezza, dobbiamo dare loro una risposta in senso contrario».

Il questore Carmine Esposito che in questi due anni ha lavorato per attuare la riforma (di cui fanno parte anche i modelli di controllo e di investigazione dedicata), ha illustrato l'innovativa ristrutturazione anche ai rappresentanti della polizia tedesca, inglese, francese e spagnola. Gli investigatori d'Oltralpe, nel corso dei loro interventi hanno spiegato che lo stesso modello potrebbe essere applicato anche nelle loro nazioni.

I distretti guideranno, non solo le attività di ruotine con il prefetto Matteo Piantedosi, ma anche l'intelligence investigativa in sinergia con la Procura e la Squadra mobile. Per la sindaca Virginia Raggi, in prima linea per la riqualificazione delle periferie e contro l'illegalità, la nuova concezione dei commissariati «è un passo fondamentale per riconquistare quelle parti della città per troppi anni dimenticate».

