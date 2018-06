VIA A CARTE PAY&GO

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strisce blu, parcheggi la tua auto, inserisci le monetine e aspetti il bigliettino. Avveniva tutto così, almeno fino a pochi giorni fa. Oggi non basta più, per parcheggiare in centro a Roma è necessario inserire il numero di targa che verrà poi stampato sul tagliandino che indica l'orario di inizio sosta. Sono spuntati infatti i nuovi parcometri Pay&Go (circa mille esemplari) con i quali, tra l'altro, si potrà pagare la sosta della nostra auto con carta di credito e carta prepagata. Perché inserire la targa allora? Si chiedono i romani. Due i motivi: uno affinché esso non possa esser scambiato con un altro automobilista in caso di sosta inferiore al tempo stimato al momento del parcheggio, l'altro per gestire la sosta da un qualsiasi altro parcometro Pay&Go sul territorio e riattivarlo in caso di tempo scaduto. (S. Pie.)