«Vi sveliamo i tesori nascosti del made in Italy»

Marco Castoro

ROMA - Linea Verde quest'anno ha cambiato la squadra di conduttori. Alla guida del programma della domenica di Rai1 che viaggia intorno alla media del 20%, ci sono Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, provenienti rispettivamente da Unomattina in famiglia e La Vita in diretta estate.

Ingrid e Beppe, dallo studio televisivo all'aria aperta

Ingrid: «Un'esperienza che avevo già fatto sei anni fa. Un programma che porto nel cuore, lo sto facendo con un bagaglio diverso rispetto ad allora. La squadra è affiatata anche io e Beppe lo siamo. Ci divertiamo perché amiamo la natura, gli animali e scopriamo dei posti che non conoscevamo».

Beppe: «Abbiamo l'opportunità di entrare tra le eccellenze del made in Italy, di vedere luoghi incontaminati. Posti che non ho mai visto nonostante abbia viaggiato molto per lavoro negli ultimi trent'anni. Il contatto con gli agricoltori mi fa tornare ragazzo, quando avevo l'orticello che mettevo su con gli scarti delle piante di mio nonno contadino. Prendere le uova dalla gallina e altre esperienze a contatto con natura e animali».

Vi mancano rispettivamente compagni di viaggio come Luca Rosini e Lisa Marzoli?

Ingrid: «Ma che fai le domande cattive? ».

Beppe: «Sia Lisa sia Ingrid sono ragazze straordinarie, solari, gioiose, belle dentro e fuori. Sono fortunato a lavorare con loro. Si è subito creata una forma di complicità».

Ingrid, ma Beppe è sempre così equilibrato? Avrà pure un difetto?

Ingrid: «È una persona perbene, educata, galante, paziente, calmo serafico, un lato del carattere che invidio. Faccio fatica a trovare un difetto, ma se proprio devo, dico che è troppo perfettino».

Beppe: «Ma la perfezione mica è un difetto! Di Ingrid invece ho sempre sentito parlare bene perché ci mette la gioia in qualsiasi cosa faccia. A Linea Verde viviamo emozioni continue come quella di zappare la terra, mungere una vacca».

Domenica è la giornata Fai, cosa fate?

Beppe: «Si aprono castelli, dimore, musei, chiese. E noi saremo nel Sannio. Io entrerò nell'Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere per raccontare la gladiatura. Cosa facevano i gladiatori, come si vestivano, cosa mangiavano».

Ingrid: «Io invece sarò alle prese con le streghe di Benevento e vi svelerò segreti e magie».

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

