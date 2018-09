«Vi racconto l'Italia tutta selfie e like»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Io se oggi fossi un pischello starei continuamente su Facebook a ciatta' per rimorchia' le ragazze». Ma nonostante questa confessione Enrico Lucci si prepara ad analizzare (alla sua maniera) il mondo social. Nell'era delle dirette Facebook e delle storie di Instagram, infatti, anche la casalinga o l'impiegato vivono il loro reality show, come fossero celebrità, accrescendo ego e follower, ma sempre in bilico tra realtà e finzione. Con Realiti sciò. Siamo tutti protagonisti, 7 puntate in onda su Rai2 a partire da lunedì alle 21.05, l'ex Iena punta l'indice per sviscerare il fenomeno. In attesa di ripartire a ottobre con le prime 7 puntate di Nemo.Lucci, è sua l'idea del format?«Realiti sciò è una realizzazione mia e di Umberto Alezio, l'autore che lavora con me da 8 anni, il mio viagra, un creativo televisivo che mi ha trascinato qui alla Rai, altrimenti io pigro come sono non mi sarei mai mosso».Questi personaggi del suo reality sono più normali o paradossali?«Il paradosso è diventato normalità. E come diceva Ennio Flaiano: ci deve essere qualcuno che abbassa di continuo la soglia del ridicolo. Quello che era ridicolo 20 anni fa oggi è normale».Inizi faticosi, ora il successo. Ci racconta la svolta?«Ho cominciato a Rete Azzurra, tv locale di Genzano. Per avere la licenza le emittenti locali dovevano fare il tg e quindi prendevano il primo che capitasse dalle loro parti. Presero me. E io conducevo il tiggì. La svolta? Claudio Ferretti l'uomo della mia vita».Lo storico radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto?«Sì. Facevo parte del movimento universitario la Pantera, ero militante della sezione Pci Lenin di Ariccia. Ferretti venne a fare un servizio. Dopo che mi sono laureato, sono andato a Via Teulada con una cassetta di girato. Ma la cassetta si è rotta proprio mentre la stavo facendo vedere. Mi volevo sparà! Ferretti ha chiamato il montatore e con lo scotch l'hanno rimessa in sesto».E poi?«Mesi dopo Ferretti diventa caporedattore Tg3. Io stavo a Videouno. Non mi pagavano da mesi. Mi offrì un contratto da 8 mesi. Quando fui notato dal casting delle Iene facevo Telesogni su Rai3. Sono partito con un servizio e ne ho fatti 900 in 20 anni».Perché tutti le vogliono bene?«Mi vogliono bene solo coloro a cui io voglio bene. Mi vogliono malissimo quelli che odio».Sono tanti quelli che odia?«No».La donna della sua vita?«Esistono le donne della vita. Un ristretto numero di donne eccellenti che ho amato. Con me hanno funzionato soprattutto le cameriere».Si sente l'erede di Funari?«Funari disse un giorno che ero il suo erede. Andai sotto a casa sua nella villa in Liguria. Mi sono piazzato lì per giorni. Ho stabilito un bel rapporto umano, c'è stato un vero affetto per questo animale tv».E Lapo? Che tipo è?«A Lapo puoi solo voler bene. E basta».Il servizio che l'ha divertita di più?«Alla Scala quando li portavo su ingressi sbagliati».E quello più bello?«La mia medaglia l'ho conquistata quando ho fatto rinnegare Mussolini a Fini, ministro degli esteri del governo Berlusconi. In precedenza Fini aveva detto che il più grande statista del 900 era stato Mussolini. Ora con la svolta An e da ministro doveva confermarlo. Lo direbbe ancora? Gli chiesi. Lui aveva una faccia imbarazzata Continuò a camminare con la faccia turbata per poi crollare. Alla fine disse: non lo ridirei».A Salvini cosa chiederebbe?«Dove vuole arrivare? E perché?».E a Renzi?«A Mattè: è finita!».E Grillo?«L'ho conosciuto. Artista strepitoso. Ma una cosa è l'arte, un'altra la politica».Lei è accusato di dire troppe parolacce.«L'ho ridotte. Me l'ha trasmesse Funari che diceva se uno è stronzo non gli puoi dire stupidino, gli devi dire stronzo. La parolaccia non va utilizzata come scorciatoia. Ora non mi viene più di dirle. Sa perché? Perché adesso le dicono tutti».riproduzione riservata ®