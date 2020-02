«Vi ammazzo a tutti». Stava per finire nel sangue una lite per l'eredità. Nel pomeriggio di venerdì, un cinquantenne residente nel reatino, dopo una discussione per un'eredità con alcuni parenti che abitano al centro di Roma, è partito dalla bassa Sabina con l'intenzione di aggredirli. E ha portato un piccone e uno zaino contenente un set di mannaie e coltelli da macelleria. I poliziotti del commissariato Trastevere lo hanno sorpreso sotto la casa dei parenti romani palesemente ubriaco, con lo zaino in spalla e tra le mani una coperta sotto cui nascondeva il piccone e una mazzetta da muratore mentre urlava «vi ammazzo tutti». I primi tentativi degli agenti di dissuadere l'uomo sono risultati vani e dopo alcuni istanti il cinquantenne si è scagliato contro di loro tanto da procurare alcune lesioni a due poliziotti. Bloccato, l'uomo è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

