Vettel, un errore e addio gloria

Piergiorgio Bruni

Rabbia e polemiche. Non sarà sicuramente l'anno della Ferrari, neppure questo, ma il Gran Premio del Canada lascia più di qualche dubbio sull'equità di chi gestisce questa F1. I sogni di riscatto della Rossa s'infrangono al giro 48, quando Sebastian Vettel fino a quel momento meritatamente in testa, dopo aver perso il controllo della sua vettura, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, taglia la strada all'accorrente Hamilton. Una manovra involontaria, dettata dalla necessità di evitare un muretto, che però viene punita con durezza dai commissari di gara: 5 secondi penalità e gara compromessa. L'epilogo è di facile intuizione: il tedesco prende per primo la bandiera a scacchi, ma la vittoria è di Lewis Hamilton.

Il Campione del Mondo in carica, al quinto successo stagionale, settimo complessivo per la Mercedes, mette in ghiaccio i titoli Mondiali e, virtualmente, li blinda nella bacheca della Mercedes. Dietro ai due duellanti, non lontanissimo, si piazza Charles Leclerc. Il monegasco, pur non brillando rispetto ad altre occasioni, riesce a cancellare il personale flop di 2 settimane fa a Montecarlo. Il post gara di Vettel è la fiera dell'assurdo: dapprima corre dai giudici per avere chiarimenti, poi scambia il totem che viene messo vicino alle vetture per evidenziare le posizioni finali. Inviperito, come non mai, dopo aver subito pure una decurtazione di 2 punti sulla patente, partecipa alla premiazione e attacca: «È stato uno spettacolo fantastico racconta stizzito il tedesco tuttavia la gente ha visto benissimo quanto accaduto. I fischi a Hamilton? La gente non dovrebbe contestare Lewis, ma l'assurda decisione presa». Il rivale, però, non fa sconti: «Avevo la strada per poter passare e ho dovuto rallentare spiega l'inglese della Mercedes ma quando ritorni in pista devi essere sicuro, non tagliare le traiettorie».

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

