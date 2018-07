Vettel, trionfo a casa Hamilton

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Un'ombra Rossa oscura il soleggiato cielo di Silverstone e regala al Cavallino un successo strepitoso. Il primo dopo 7 anni d'astinenza sul circuito inglese (Alonso 2011). E' Sebastian Vettel, che dopo aver superato il traguardo grida via radio «qui a casa loro», riferendosi alla Mercedes, l'immagine più dolce della domenica. Una vittoria, la 51esima in carriera, che gli consente di allungare nella classifica Piloti di 8 lunghezze su Hamilton, secondo sul podio, e costretto a inseguire per tutta la gara a causa di un contatto con Raikkonen poco dopo la partenza. Il finlandese, penalizzato di 10 secondi proprio per la ruotata, chiude comunque in terza posizione e consegna al team di Maranello altri preziosissimi punti per il Mondiale Costruttori (+20 sulle Frecce d'Argento).«È una grande giornata racconta Vettel bellissima. La safety car ha rimescolato le carte, ma è stata una battaglia e ho spinto come un pazzo. Credo di aver sorpreso Valtteri (Bottas, ndr) passandolo in un punto in cui non ero nemmeno sicuro di completare la curva». Felicità, non senza polemica quella di Arrivabene: «Sapevamo che non sarebbe stata facile spiega il team principal della Ferrari tuttavia Sebastian (Vettel, ndr) ha guidato come un leone e i ragazzi lavorato molto bene. I 10 secondi di sanzione? Non l'ho capito. A volte ti vengono a raccontare degli incidenti di gara, poi quando ci siamo di mezzo noi arrivano sempre le penalità». Di poche parole, ma sportivo il diretto interessato: «Ho avuto un bloccaggio dice Raikkonen e ho finito per prendere Hamilton. Per colpa mia si è girato: meritavo la penalità». Una signorilità che non lenisce la rabbia della Mercedes: «E' la seconda volta tuona il direttore esecutivo, Toto Wolff che veniamo buttati fuori. E' stancante vivere situazioni del genere». Risponde Arrivabene: «Wolff ia elegante e impari a perdere».riproduzione riservata ®