Vettel promette: «Chiudo vincendo»

ROMA - «Dopo una stagione di alti e bassi, sarebbe bello concludere con una nota positiva. Poi sarà tempo di concentrarsi sul modo di fare il nostro meglio nella prossima, ma prima di tutto punto a fare bella figura questo weekend. Spero di avere una buona macchina e poter disputare una bella gara qui ad Abu Dhabi». È l'auspicio di Sebastian Vettel per l'ultimo gran premio del Mondiale 2018 che ha consegnato il successo alla Mercedes e a Lewis Hamilton.Intanto, una bella notizia nel Circus. Robert Kubica torna ufficialmente in Formula 1 a otto anni dall'ultima volta, nel 2010. Un ritorno reso possibile grazie alla guarigione quasi impossibile del polacco che aveva subito un drammatico incidente nel 2010 al Rally di Andora. Domenica, infine, sarà anche l'ultimo gp in carriera dell'ex ferrarista Alonso.(P.Bru.)