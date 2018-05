Vettel: «Ora conta solo vincere»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - A due settimane dal rocambolesco weekend di Baku, la Formula 1 sbarca in Europa e domenica sul circuito di Montmelò (diretta dalle 15,10 su Sky Sport F1, differita su Tv8 dalle 21) riparte il duello fra Ferrari, Mercedes e Red Bull. Sereno e propositivo, Vettel però non vuole sentir parlare di rimpianti per i punti persi durante gli ultimi 2 gran premi: «Mancano tante gare dice il tedesco ed è inutile adesso pensare al Campionato. Al momento si lotta per sfruttare al massimo tutti i risultati e sarà così per tanto tempo. Più avanti speriamo di continuare a parlarne, perché vorrà dire che stiamo ancora lottando per il Mondiale». «So solo conclude il 4 volte iridato che vogliamo lottare e vincere. Se si cercano questi risultati sempre, si spinge verso i buoni risultati». I bookmakers credono nella vittoria del ferrarista (2,50) anche se la Rossa non sale sul gradino più alto del podio catalano dal lontano 2013.riproduzione riservata ®