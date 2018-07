Vettel, errore fatale Hamilton ringrazia

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - La pole dedicata a Marchionne, ormai purtroppo in fin di vita, non è bastata. Il Gp di Germania per Vettel si è confermato stregato. Il tedesco, dopo aver dominato per l'intero weekend, finisce fuori al 52° giro e consegna il successo al rivale Hamilton (+17 nella classifica Piloti). Il driver della Mercedes, scattato dalla settima fila, aiutato dall'arrivo improvviso della pioggia e dal suo consueto Stellone, mette a segno una vittoria preziosissima e meritata. Sudata fino al post bandiera a scacchi, quando i giudici dapprima lo hanno messo sotto investigazione per aver oltrepassato, durante la gara, la linea che separa la pit-lane dalla pista e poi gli hanno comminato una semplice reprimenda.Dietro di lui, sul podio di Hockenheim, Bottas e l'altro ferrarista Raikkonen. «L'avevamo in tasca chiarisce, sconfortato, Vettel a fine gran premio poi quell'errore. Piccolo, ma enorme per il risultato finale. Credo che le gomme andassero ancora bene e fossero ancora le migliori, tuttavia sono arrivato tardi in frenata e non ho tenuto la macchina. Dispiace, perché fino a quel punto avevamo gestito bene tutto». Una mazzata forte, piombata diritta sull'umore del ragazzo e che complica abbastanza le speranze Mondiali: «Sono più deluso che arrabbiato confida il 4 volte iridato non è stato un errore gigantesco a mio parere, però l'impatto sul risultato della gara è stato enorme. Ce l'avevamo in tasca, stavamo gestendo, purtroppo la pioggia non ci voleva».Non si discosta molto dal compagno di squadra, la cruda disamina di Raikkonen: «Con la pioggia spiega il finlandese è cambiato tutto: ha reso scivolosa la pista in diversi punti. Stavo superando un doppiato (una Sauber, ndr) che però ha bloccato e Valtteri (Bottas, ndr) mi ha superato. Sono deluso e non posso far altro che portare a casa questo terzo posto, comunque positivo». Entusiasta il vincitore: «Ho sempre creduto di poter vincere racconta Hamilton anche se era altamente improbabile. Ho recitato una lunga preghiera prima della gara, mi sono detto: stai tranquillo e mantieni la calma». La stessa, forse, di Bottas: «È un risultato dice perfetto per il team. C'è stata un piccola battaglia con Hamilton, ma non sono riuscito a superarlo».riproduzione riservata ®