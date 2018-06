Vettel, disastro in partenza

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Risorge la Mercedes. E lo fa nella splendida Provenza, col solito Lewis Hamilton, vero mattatore del weekend sul circuito di Le Castellet. Dalla pole position alla gara, l'inglese piazza la vittoria numero 3 dell'anno e, senza sudare più di tanto, conquista nuovamente la testa della classifica Piloti, portandosi a + 14 su Sebastian Vettel. Agrodolce la giornata del ferrarista: responsabile di un contatto con Bottas alla partenza, in cui rompe il musetto, il tedesco riparte dalle retrovie, sconta una penalizzazione di 5 secondi e chiude con un discreto quinto posto. Completano, poi, il podio francese Verstappen secondo e, a seguire, un ottimo Raikkonen. «Ho fatto una buona partenza spiega, dispiaciuto, Vettel a fine gran premio forse la migliore dei primi tre piloti. Poi, però, non avevo più spazio: il problema è stato che anche la partenza di Bottas è stata buona, non potevo andare a destra o sinistra perché copriva l'interno. Ho cercato di uscirne, ho fatto un bloccaggio e ho sbagliato». Un errore anomalo, del quale si è scusato con la squadra, via radio, nel giro di rientro e che ha trovato l'immediata risposta del team principal, Arrivabene: «Dai Seb, in Austria (domenica prossima, ndr) ci vendichiamo. Testa bassa e avanti». «Un peccato conclude il 4 volte iridato perché la macchina andava bene. La penalità credo sia equa, tuttavia mi dispiace per Valtteri (Bottas, ndr) perché ho distrutto la sua gara ed è un peccato o per noi perché eravamo in grado di fare di più». Dura, poi, la replica del presidente non esecutivo della Mercedes, Niki Lauda: «Cinque secondi? Sono troppo pochi». Soddisfatto e sorridente, invece, Kimi Raikkonen: «È stata una partenza caotica racconta il finlandese perciò ho cercato di prendere l'esterno nella prima curva senza rischiare, purtroppo però ho perso qualche posizione. Poi, per fortuna, sono riuscito a recuperare spingendo parecchio. Le cose si sono messe bene, avevamo tanta velocità e questo ci ha permesso di arrivare terzi».riproduzione riservata ®