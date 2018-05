Vettel: «A Montecarlo Ferrari al massimo»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «La Ferrari non si farà prendere dal panico dopo le difficoltà di Barcellona». Sebastian Vettel, alla vigilia del GP di Monaco (domenica, dalle 15.10, diretta su Sky Sport F1 e differita, dalle 21, su TV8), getta acqua sul fuoco delle polemiche nate dopo la débâcle di 2 settimane fa in Spagna. «Nei test successivi assicura il tedesco in conferenza stampa è stato utile capire che cosa sia successo e crediamo di avere le idee più chiare. In generale, però, abbiamo migliorato la macchina e le sensazioni sono sempre state positive. Perciò, non posso che essere tranquillo». Una serenità che emerge anche quando arriva, puntuale, la domanda sul suo prossimo compagno di squadra. «Hamilton alla Ferrari? Non mi dispiacerebbe confida il 4 volte campione del mondo ma sono felice del rapporto con Kimi (Raikkonen, ndr). Non si può sapere cosa accadrà, ma sono certo che ha una priorità sulla Mercedes». (P.Bru.)