VETRALLABORGO IN FIOREDue weekend, da oggi a domenica e poi dal 15 al 17 giugno, per festeggiare un quarto di secolo. Sono quelli di Fiori alla finestra e cene in cantina, la fortunata manifestazione che a Vetralla rinnoverà la tradizione di vestire il centro storico con spettacolari addobbi floreali, quest'anno anche in gara per l'elezione di quelli più originali. Passeggiando per vie e piazzette si potranno ammirare tante composizioni multicolore e fare sosta nelle cantine del Seicento, aperte al pubblico per la degustazione di piatti locali, accompagnati da un buon calice di vino, e di prodotti tipici come l'olio extravergine d'oliva e i tozzetti con le nocciole dei monti Cimini. Da acquistare anche presso gli stand sparsi per il borgo che, oltre alle specialità enogastronomiche, proporranno l'artigianato della Tuscia. Il tutto condito da mostre, spettacoli di danza e musica dal vivo.Info 0761460006,www.prolocovetralla.it