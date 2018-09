Vertice anti-furbi con l'Inps

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre ai furbetti del cartellino c'è un altro malcostume che preoccupa i vertici Atac ed è quello che riguarda i permessi legati alla Legge 104. Un'indagine interna alla società dei trasporti ha rivelato che su oltre 11 mila dipendenti, in 2.888 hanno diritto alla 104, in 2.400 la utilizzano regolarmente. Numeri alla mano il 25% dei lavoratori dell'azienda dei trasporti sfrutta il permesso per assistere i familiari in validi.E parliamo di sfruttamento non a caso, perché in molti casi non esiste alcun parente da assistere, anzi, è venuto alla luce che c'è chi grazie a questi congedi è andato in vacanza o ha addirittura svolto un secondo lavoro. Per questo motivo l'Ad di Atac Paolo Simioni ha scritto all'Inps, per affrontare insieme il problema dell'assenteismo a partire dalle visite fiscali. Giovedì 13 settembre è in programma un tavolo di confronto tra i dirigenti dell'azienda trasporti e l'istituto di previdenza.Ma la municipalizzata è in ottima, si fa dire compagnia, perché anche l'Ama non è da meno. Su 7.800 dipendenti della società dei rifiuti, sono 1.600 i dipendenti con un permesso 104. Una situazione simile anche in Campidoglio che conta più di 6mila permessi su circa 24mila dipendenti.(I. D. G.)