Verso il Natale insieme a San Nicola

Tanti gli appuntamenti di questo mese festoso, a cominciare dalla settimana in corso interamente in compagnia della Luna crescente. E di san Nicola, che proprio ieri ha cominciato, com'è usanza in qualche regione italiana, a portare ai bimbi piccoli doni in attesa del Natale. Patrono degli scolari, è anche il santo che ha dato vita Oltreoceano a Santa Klaus, l'americano Babbo Natale dall'abito rosso. Poi le festività si accenderanno l'8 con l'Immacolata Concezione. Per la festa di Maria le luci in ogni via ricorda un adagio. E pure in casa le luci torneranno a brillare, perché questo è il giorno per addobbare l'albero di Natale. Per il resto, se si punta a regali natalizi fatti in casa, un'idea davvero originale è il pomander, facile da realizzare e profumato. Per farlo basta poco: un'arancia, dei nastri e i chiodi di garofano.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

