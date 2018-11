VERSO IL NATALE

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUno spettacolo da lasciare tutti a bocca aperta, soprattutto i bambini. Quest'anno infatti, ad accendere le festività nel cuore di Roma, saranno Titti e Silvestro, Tom & Jerry e Scooby-Doo, ma anche Lo straordinario mondo di Gumball, Adventure Time, Ben 10, The Powerpuff Girls e The Happos Family: tutti insieme nelle luminarie dell'elegante via Condotti. La strada dello shopping di Roma dà il via al Natale sabato prossimo, alle 17:30, accendendo le Cartoon Christmas Lights, le luminarie firmate Turner ispirate ai top show di Cartoon Network e Boomerang.Alla cerimonia di accensione ci saranno anche Marco Berardi, vice president general manager di Turner Italia, e Gianni Battistoni, presidente dell'Associazione Via Condotti: «Quest'anno spiega per accendere le luci a novembre ci siamo mossi a giugno. E' stata una lunga trattativa e ora siamo molto soddisfatti. Anche perché abbiamo pensato alla felicità dei bambini: sono convinto che resteranno a bocca aperta anche perché sabato ci saranno i personaggi cartoni in carne ed ossa, in maschera, per intrattenere i più piccoli. Invito tutti a venire».L'evento proseguirà inoltre con la tradizionale parata della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri che da Largo Goldoni sfilerà lungo Via dei Condotti fino a Trinità dei Monti dove verranno eseguiti i brani classici più celebri e L'Inno di Mameli. I cartoon illumineranno le feste fino al 10 gennaio. E allora prende il via la corsa alle luci di Natale. Su piazza Mignanelli verrà allestito lo storico albero di Valentino mentre su via del Babuino saranno i negozianti ad illuminare la strada, tra le più eleganti. Ma anche nelle strade del Centro non è sempre festa: «Vorrei dare la mia personale letterina a Babbo Natale spiega infatti Tom Sermoneta, titolare di uno dei negozi più famosi di piazza di Spagna e chiedergli un po' di decoro. Il vero addobbo di Natale infatti sarebbe un po' di pulizia».