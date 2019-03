VERSO IL NAPOLI

ROMA - Il giallo Dzeko tiene in ansia Ranieri. Dopo aver perso Florenzi e El Shaarawy durante la sosta delle nazionali, in vista del Napoli il tecnico rischia di dover fare a meno pure di Dzeko. Almeno stando a sentire i media bosniaci. Il noto portale scsport.ba ha scritto, infatti, che l'attaccante ha giocato la partita tra la sua Bosnia e la Grecia (terminata 2 a 2) con delle infiltrazioni per ridurre il dolore causato da un problema fisico che Edin si porta dietro da alcuni giorni. Da Trigoria però sono arrivate smentite riguardo l'uso di infiltrazioni da parte dei medici bosniaci. La verità verrà scoperta oggi quando Dzeko sarà valutato dallo staff romanista a Trigoria. Buone notizie, intanto, arrivano da Kolarov che ieri ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e quindi potrebbe essere a disposizione contro il Napoli domenica all'Olimpico. La stampa estera non ha risparmiato nemmeno Kluivert. Un giornalista olandese in un editoriale sul quotidiano Algemeen Dagblad, ha analizzato il carattere dell'ex Ajax con critiche pesanti: È un bambino in un mondo troppo grande per lui. A Roma sembra spaesato, fa pena. Confermata ufficialmente, infine, la tournée americana della Roma che vedrà i giallorossi impegnati contro Chivas (16 luglio), Arsenal (20) e Benfica (24). (F.Bal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA