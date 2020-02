VERSO IL GENOA

ROMA - Si avvicina la gara di Marassi contro il Genoa ed Inzaghi ha sempre più chiara la Lazio che vuole schierare. Il gruppo ha lavorato al completo a Formello, unico assente giustificato Lulic operato alla caviglia e che oggi verrà sottoposto a dei controlli in Paideia. Al suo posto dovrebbe essere confermato Jony, perde quota la possibilità che su quella fascia venga spostato Marusic che lotta invece per un posto a destra con Lazzari. Per il resto confermatissimi Leiva in cabina di regia con ai suoi lati Milinkovic e Luis alberto. In attacco ballottaggio Correa-Caicedo per il posto al fianco di Immobile, in difesa invece il dubbio è tra Patric e Bastos. Occhio ai diffidati in vista soprattutto della sfida contro l'Atalanta del 7 marzo in programma subito dopo la gara interna contro il Bologna. A rischio squalifica ci sono ben cinque giocatori: Acerbi, Cataldi, Lazzari, Immobile e Caicedo.

