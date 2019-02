Veronica Tmperi

«Non ho tempo per la mia autobiografia: la sto vivendo!». Così aveva risposto Karl Lagerfeld a chi gli chiedeva di scrivere un libro in cui raccontasse se stesso, ed ora che è scomparso, vien da dire che la sua vita l'ha vissuta senza risparmiarsi mai.

È morto ieri mattina all'ospedale di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, ad 85 anni, e il mondo della moda, in festa per l'inizio della fashion week di Milano, già si sente orfano di uno dei personaggi più importanti degli ultimi 60 anni, uno stilista che ha rivoluzionato i codici estetici nel nome dell'eleganza senza banalità, diventando un simbolo con la sua divisa imperiale diventata icona'. Giacca nera sui jeans seconda pelle, camicia dal collo alto, black tie, leziosi guantini, capelli candidi raccolti in una coda di cavallo e il suo immancabile ventaglio, vezzo ispirato agli imperatori dell'antico oriente.

Karl Otto Lagerfeld, nasce ad Amburgo il 10 settembre 1933 da Otto Lagerfeld, industriale di successo, e da Elizabeth Bahlmann. Lasciata la Germania con la madre nel 1955 alla volta di Parigi il giovane aspirante stilista vince il Woolmark Prize, creando un cappotto iconico. Il riconoscimento, viene diviso con un altro talento, Yves Saint Laurent. Un'amicizia sul filo della competizione che li ha accompagnati tutta la vita, tra professionalità ed amore per lo stesso ragazzo, Jacques de Bascher de Beaumarchais. Il premio era entrare a lavorare nell'atelier di uno dei miti della couture: Pierre Balmain dove resta 3 anni per approdare, nel 1958, da Jean Patou, ed aprire poco dopo un suo atelier. Il resto è storia recente. Lagerfeld è stato il Re Mida del fashion system. Tutti i brand che ha toccato sono diventati oro, incrementando vendite, tramutandosi in icone. Nel 1965 da Chloé, poi come direttore creativo per Fendi, brand in cui inizia a occuparsi delle lavorazioni delle pellicce, fino a creare il logo delle due effe della maison. Nel 1982 viene chiamato da Chanel, prima per l'haute couture e poi per il prêt-à-porter e gli accessori. Il suo merito è quello di aver reso attuali e innovativi i codici stilistici di Coco: i tessuti bouclé, i giacchini senza revers, le borse con le catene a tracolla, i fili di perle e le camelie. Il suo animo è caleidoscopico: disegna fumetti dissacranti, ed è un fotografo straordinario. L'ultima sfida l'ha lanciata lo scorso maggio con la sua linea beauty. «Ha fuso lavoro e vita, trasformandoli in un arte unica: essere se stesso» ha commentato uno dei suoi più illustri colleghi, Giorgio Armani. Sarà invece Virginie Viard, direttrice di Chanel Fashion Creation Studio e stretta collaboratrice del couturier scomparso a raccogliere la sua eredità nella maison.

