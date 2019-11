Veronica Timperi

Un inverno in trincea, ma con classe. Non è una minaccia, bensì una tendenza che, già da qualche stagione a questa parte, trionfa sia sulle strade che in passerella. Si tratta dello stile militare, che trasforma le donne in moderne guerriere urbane a base di tocchi glam. Della potenza della mimetica se n'è accorta anche la first lady americana Melania Trump, optando per un abito verde militare in occasione della visita alla Casa Bianca del presidente argentino Mauricio Macri, poco dopo l'insediamento del marito. Per il resto gli stilisti ne hanno fatto un simbolo da sfoggiare in ogni occasione.

Tante le declinazioni cromatiche possibili. Dal grigio asparago al kaki, passando per il nero al verde, fino al gettonato camouflage, bastano un paio di capi chiave e il gioco è fatto. Quest'anno soprattutto si è data una connotazione più glam al classico military style, abbinandolo a texture inedite. Prada, ad esempio, alla giacca verde e nera con maxi tasche, indossata con casta camicia maschile, abbina una gonna a matita black in pizzo trasparente. Un look che fa convivere grinta e sensualità.

Moderna e sostenibile è la versione militare del cappotto doppiopetto firmato Stella McCartney, morbido nelle linee, per una Amelia Earhart (la prima aviatrice donna, ndr) contemporanea.

E se Bottega Veneta punta invece su un look in pelle effetto gomma total black, da eroina di Star Treck, N. 21 di Alessandro Dell'Acqua sceglie il destrutturato per il suo military style: cappotto nero oversize dalla linea severa indossato lasciando una spalla scoperta.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

