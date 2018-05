Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiTute, felpe, t-shirt e lululemons (i pantaloni da yoga più famosi del mondo) escono dalle palestre e vanno in strada. Sono il cuore del nuovo guardaroba rilassato, parte integrante dello stile sporty. I look di tendenza athletic sono in realtà anche un invito al movimento e alla comodità, con capi pratici da indossare tutti i giorni che si mixano con disinvoltura anche con accessori più glam come i tacchi. Lo sa bene Rihanna che nella sua linea Fenty Puma mixa la sensualità dei sandali blu elettrico con tacco all'aria strong dei pantaloni e della giacca in pelle e tessuto tecnico, entrambi attillatissimi.Anche Sportmax sceglie l'atletico e active per i suoi abiti dal tessuto tecnico e leggerissimo che restituisce una femminilità eterea.