Tremate, tremate, le streghe son tornate. Puntuale come ogni anno arriva Halloween, la notte più paurosa che ci sia. Vampiri, streghe, diavoli, zucche stregate e scheletri al grido di dolcetto o scherzetto bussano alle porte, come nei film americani. Ma non solo, da qualche anno sono raddoppiati anche gli eventi glamour che celebrano questa ricorrenza pagana. Ovviamente anche gli abiti devono essere a tema. E non c'è bisogno di acquistare appositamente maschere e gadget paurosi, perché la moda ha dato a questo trend un grosso aiuto. Le amanti del grunge possono gioire, perché basta qualche dettaglio dark, un paio di scarpe nere alte a punta, guanti indossati sulle mani, capi cropped, un paio di orecchini a ragnatela o a pipistrello o borchie spalmate qua e là sull'abito per essere subito streghe moderne. Simone Rocha punta sull'effetto decore del broccato per il suo abito nero con fantasia oro e rosso, corto, e con gonna trasparente in tulle. Una strega moderna e sensuale. Volant ed effetto vedo non vedo anche per Alexander McQueen che esprime il suo romanticismo dark su un abito lungo black in cui balze, pizzo e borchie si alternano sapientemente per non svelare tutto e dare quell'effetto strong da strega moderna. Leggiadra, velata e sinuosa è la donna, rigorosamente nero di Valentino, che scopre le forme con eleganza. Non fa paura ma è davvero glamour. Poi ci sono anche le streghe femministe nella notte di Halloween, e non possono che sfoggiare lo stile di Prada: essenziale, nei volumi e nelle forme, con fibbie evidenti a cingere in vita l'abito rigido da indossare con anfibi militari. Sofisticato come un personaggio dei film noire il look firmato Vivetta. L'abito lungo nero in velluto con dettagli in chiffon è completato da un colletto gioiello e da stivaletti black & white.

Sontuosamente dark la donna Blumarine: per lei nero assoluto e trasparenze seducenti. Il pizzo arricchisce il maxi dress, il fiocco al collo dà un tocco vittoriano e spacchi e velature regalano grinta.

