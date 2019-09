Veronica Timperi

Torna il bel vestire, ma in libertà, scegliendo i propri codici. E rispettando la natura. Sono i temi forti della fashion week di Milano che ha appena chiuso i battenti. Da Gucci la persona la persona viene prima dell'abito. Alessandro Michele ha fatto aprire la sua sfilata da una serie di modelli imprigionati da divise, prima che iniziasse lo show vero. Una riflessione sul ruolo normativo della moda, ma anche sul suo potere liberatorio, perché anche la scelta di cosa ci mettiamo la mattina ci definisce come individui. Anche la donna di Miuccia Prada rivendica la libertà di interpretare ogni abito a suo modo: non importa che sia una semplice polo grigia a costine o una longuette ricamata, l'importante è che siano combinati quella leggerezza creativa che segna la differenza tra moda e stile. Da Giorgio Armani è tempo di riprendere i codici estetici del marchio aggiungendo dettagli futuristici come gli accessori. La sua è una collezione piena di colori, una sinfonia di rosa e azzurri. Sensualità allo stato puro da Versace che chiude con Jennifer Lopez che esce in passerella con la versione 2.0 del Jungle dress indossato ai Grammy Awards del 2000. La fantasia tropicale sarà un elemento ricorrente per la prossima estate. Come da Dolce e Gabbana, con donne che indossano giacche safari da dandy, pantaloni cargo dal taglio slim, impertinenti pantaloncini militari abbinati a bluse in chiffon con stampe leopardate, tute sbarazzine, trench e spolverini con stampa tigrata. Grande attenzione, poi, alla nuova collezione di Fendi del dopo Karl Lagerfeld firmata da Silvia Fendi. Il brand trova un'allure fresca con la una serie di giacche trapuntate con stampa floreale, boleri sexy e ancora un giubbotto da aviatore rosa abbinato a una gonna trapuntata lunga fino ai piedi.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

