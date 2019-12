Veronica Timperi

Tempo di feste, e quindi di risplendere. Chissà per quale misterioso motivo, per Natale e Capodanno, il guardaroba si riempie di capi sfavillanti, audaci, sensuali ma allo stesso tempo chic. Il nuovo prende il posto del vecchio, e allora cosa c'è di meglio che accompagnarlo in modo scintillante, con abiti dorati, come una moderna golden girl?

Uno dei must di quest'anno, che ha attraversato le passerelle più blasonate ma anche le collezioni dei marchi low cost, è proprio questa tendenza shine, che vede il color oro protagonista assoluto. Alle volte mescolato con colori neutri, come il bianco e il nero, ma a risaltare sono sempre i magici riflessi a 24 carati. Lamé, paillettes, borchie e tessuti tapestry contribuiscono ancora di più a far luccicare look glamour, dagli abbinamenti strategici. Giorgio Armani punta sulle macro paillettes nei toni del blu e argento, che si stagliano sull'abito senza maniche nero lungo e affusolato, per un look che sembra un cielo stellato. Black & white, un grande classico sfavillante, è la proposta shine di Chanel che abbina la maglia nera con paillettes all over al pantalone morbido bianco cangiante. Il tocco glam è dato dalla collana di perle a più fili. Cristalli importanti si stagliano sull'abito di Dolce&Gabbana, declinato in rosso, per abbagliare durante le feste. La linea a portafoglio è tenuta da una spilla gioiello laterale a forma di polpo, tempestata di strass. Chi vuol fare la diva non può non scegliere una mise dei due colori più cool delle festività, il nero e l'oro. Moschino li ha abbinati per il suo abito longuette sfrangiato con fantasia flower che ricorda le star di Hollywood negli anni 80, con testa cotonata. L'imperativo per questi giorni di festa, quindi, è osare e luccicare!

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA