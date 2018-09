Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiSuonano le campanelle, ed è tempo di tornare tra i banchi. Le mamme e i papà sono alle prese con il cambio del guardaroba perché quello destinato alla scuola deve avere caratteristiche ben precise. Sicuramente si basa sulla praticità e sul comfort, senza però mai dimenticare o mettere in secondo piano, soprattutto per i bimbi più attenti, le ultime mode. Ecco quindi che per il back to school bambini e bambine prendono spunto dall'armadio di mamma e papà, e diventano piccoli mini me. Il look è sportivo, casual, metropolitano, ma sempre con un tocco chic, contaminato dallo streetwear, e da sprazzi eccentrici e giocosi, colori e stampe di animaletti e personaggi amati dai piccini. T-shirt e felpe sono un must, per look pensati all'insegna della comodità, anche se molti brand ci abbinano paillettes, perle e strass per decorare i capi più sporty. Monnalisa punta su tute di jeans ispirate alle band degli anni 80, mentre il chiodo ricorda quello di Grease. Le gonne sono ampie e di tulle, come moderne ballerine, abbinate a t-shirt e giacche in felpa very glam. Guess invece ha pensato una collezione ispirata a Miraculous Ladybug, la serie prodotta da Zagtoon.Il piumino torna protagonista, soprattutto quando si esce la mattina e le temperature sono più rigide. È ultra leggero, resistente all'acqua, traspirante e imbottito in calda piuma d'oca. Quelli di Herno Kids sono coloratissimi, mentre da Invicta i giacchetti hanno bretelle personalizzate. Blauer invece ha creato modelli per bimbi che somigliano a quelli dei grandi, ma molto più colorati. L'ispirazione è college, ma molto più moderna. Romantica e stilosa è invece la proposta di Laura Biagiotti Dolls, perfetta per piccole fashion victims, attente a tessuti, lunghezze e fantasie.