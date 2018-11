Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiSportiva e vintage. Questo autunno-inverno la moda sa di nostalgia, con il ritorno di brand in voga negli anni 70, '80 e 90 e di uno sportswear decisamente retro. Felpe, pantaloni della tuta, giacche in acetato che stavano da anni in fondo all'armadio sono tornati cool. Fila, che ha anche sfilato alla fashion week milanese, propone la giacca in ecopelliccia con maxi logo e il pull in maglia di lana con logo a intarsi. Il brand italiano ha poi collaborato anche con Fendi per una capsule che è già un successo. I due loghi si fondono su capi e accessori dall'anima sporty-chic. Si tratta di un nuovo street style, che abbina mise multicolor, in spugna, sintetiche o di cotone, con loghi in evidenza, a occhiali cat-eye e scarpe con il tacco. Lo sa bene la cantante Dua Lipa, che sul palco ama sfoggiare tute, felpe, e crop top, capi simbolo dell'athleisure in stile 90s.Champion ha fatto il suo ritorno nello streetstyle con una collezione che rivisita il logo e i tre colori base, il rosso, il bianco e il blu. Ellesse invece ha giocato con la felpa e con le fantasie, usando, addirittura fiori e tartan, mentre Robe di Kappa ha rinnovato le sue tute in acetato con dettagli chic come la felpa corta crop top e pantalone in tessuto tecnico garzato e colori come il lilla.Adidas Originals nella capsule firmata dall'olandese Daniëlle Cathari rivisita la tuta con lavorazioni e colori che attingono agli archivi del marchio in una palette che varia dal nero e beige al verde, blu navy e rosso.riproduzione riservata ®