Sotto il vestito niente, o quasi. Sicuramente ci va la lingerie.

Quest'anno più che mai l'intimo assume un ruolo particolare. Sulle passerelle si è osato mostrandolo qua e là, sotto bluse o pantaloni impalpabili, o spuntare fuori da giacche dallo scollo profondo. Tutto con disinvoltura e semplicità, direi anche senza malizia, facendolo diventare così un capo d'abbigliamento come un altro, alla stregua di camicie, top e pantaloni. Per questo va scelto con cura, in modo che esalti e non strozzi le forme e doni una femminilità senza eccessi né volgarità. Le proposte in questo senso sono una miriade. Ecco allora che in estate il reggiseno diventa protagonista. Da Oysho il reggiseno triangolo bianco, en pendant con lo slip, diventa un perfetto sottogiacca, sensuale ma chic: non è adatto però alle più formose, vista l'assenza del rinforzo della coppa, ma esalta l'abbronzatura.

Intimissimi ha creato completi intimi che sono veri pezzi d'abbigliamento, dalle forme strutturate ma che assecondando la silhouette e fantasie che nulla hanno da invidiare alla couture, tra fiori variopinti e preziosi intarsi. Svetta su tutti l'influencer Chiara Ferragni con il reggiseno a triangolo, destinato a essere una delle ossessioni dell'estate. In pizzo, in seta, dai colori sensuali che vanno dal glicine al rosso ciliegia e con stampe o tinta unita.

Più basic ma sempre iper femminile la proposta firmata Yamamay ed interpretata dalla modella Georgina Rodriguez nella campagna. La bella compagna del calciatore Cristiano Ronaldo indossa un completo composto da reggiseno a triangolo nero e slip basso black, entrambi della linea Space.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

