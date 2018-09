Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiSotto il vestito niente, o quasi. Sicuramente ci va la lingerie. Quest'anno più che mai l'intimo assume un ruolo particolare. Sulle passerelle autunno/inverno si è osato mostrandolo qua e là, sotto bluse o pantaloni impalpabile, o spuntare fuori da giacche dallo scollo profondo. Tutto con disinvoltura e semplicità, anche senza malizia, facendo diventare un capo d'abbigliamento come un altro, alla stregua di camicie, top e pantaloni. Per questo va scelto con cura, in modo che esalti e non strozzi le forme e doni una femminilità senza eccessi.Triumph con il suo reggiseno Amourette punta sullo stile romantico, con wonderbra a piccoli fiori, avvolgente, e slip coordinato, c'è anche chi strizza l'occhio al passato con ispirazioni anni 60.