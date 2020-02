Veronica Timperi

«Sono solo canzonette», cantava Edoardo Bennato, ma Sanremo è molto di più. Non solo note ma anche fashion. Quest'anno tra artisti, ospiti e presentatori è stato un trionfo di pezzi couture. Achille Lauro si è rivelato il più provocatorio con i suoi travestimenti fluidi firmati Gucci, mentre tra le donne ha brillato Elodie che ha scelto di indossare Versace. Tanto nero e dettagli in oro, scollature vertiginose e spacchi profondi. Anche Levante è rimasta fedele a Marco De Vincenzo. I suoi total look erano composti da crop top e gonne a vita alta con spacco anteriore. Sul podio dei ben vestiti Diodato, vincitore di Sanremo, con i suoi completi in velluto e glitter, sfavillanti, firmati Dolce & Gabbana. Sul fronte presentatori il padrone di casa Amadeus fa scintille con il completo Gai Mattiolo. Incanta Diletta Leotta che alterna ai look firmati Etro (dall'abito giallo stile La Bella e la Bestia a quello nero a sirena) il minidress panna cut on firmato Fausto Puglisi.

