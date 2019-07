Veronica Timperi

Sofisticata, eclettica, abbagliante. È la donna dell'Alta Moda di Parigi, protagonisti molti designer italiani. Maria Grazia Chiuri per Dior ha portato in passerella una sartorialità architettonica, ispirandosi al critico architettonico Bernard Rudofsky, che vedeva i vestiti come costruzioni creative, immaginandoli come forme e configurazioni interamente nuove per il corpo umano. Fantasia e colore all'ennesima potenza per Valentino. Pierpaolo Piccioli mescola alla perfezione opulenza, lussureggiante eccentricità e copricapi faraonici. Tra le 71 uscite c'è stato spazio anche per la fantasia: paesaggi da sogno su abiti con lustrini, mantelli con vorticosi intarsi, abiti in paisley a strati, tutti rifiniti con pon pon. Bagliori di luce hanno attraversato anche la couture di Giorgio Armani che ha pensato a una collezione in cui l'art decò incontra l'Asia con blazer dai risvolti perfetti, smoking con colletti a scialle, a contrasto, e fluttuanti pantaloni da harem. Per la sera, invece l'ispirazione è arrivata dall'Est con kimono, cappe e cheongsam, il tradizionale abito femminile della Manciuria.

Prima volta di Chanel senza Karl Lagerfeld ma con la sua erede, Virginie Viard, a firmare la collezione. Il Gran Palais si è trasformato in un'immensa biblioteca. C'erano soprabiti e cappotti con spacco sui lati in lana bouclé color amaranto o beige Coco, ma anche tailleur e boleri, abiti vivaci e sbarazzini. Per la sera, tubini a quadretti bianchi e neri, alcuni rifiniti con colli plissettati in stile Caterina de' Medici.

