Si spengono le luci sulla Fashion Week di New York, che ha aperto la giostra delle sfilate delle collezioni autunno-inverno 2021. Un calendario dove hanno brillato grandi assenze tra i big americani. Per esempio Tom Ford (andato a sfilare a LA), Jeremy Scott, Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. In passerella si sono viste collezioni che hanno ripercorso il dna della moda statunitense, con quel tocco etnic-chic che dona alla donna una sensualità esotica, ma anche retro.

Volge lo sguardo al vecchio West, Francesco Ragazzi di Palm Angels, con la sua A Thing Called Sunset (una cosa chiamata tramonto) ispirandosi all'artista americano Edward Joseph Ruscha. La sua collezione è un mix di culture perché, alla fine, anche questo è l'America, ma c'è a che un tocco italiano. Il brand ha rivisitato giacche in camoscio, desert boot, poncho, e frange a go go. Ispirazione folk anche da Michael Kors che riporta in auge la security blanket, ovvero la coperta di Linus, quella mantella portata in passerella nel 1999 da Naomi Campbell. Il capo, dall'inconfondibile banda arancione su campo color cammello, si accompagna a un glamour comodo, silhouette languida, cappucci e colli alti, maniche lunghe in omaggio alla privacy, e dettagli da cavallerizza. Più latina invece la donna di Chiara Boni che fa indossare alla sua donna cappelli da tornerò, velette e frange da flamenco e i baffi alla Salvador Dalì sul viso femminile di Anna Cleveland. Ecco quindi silhouette da sirene spagnole con tubini dai tagli strategici per esaltare la figura, ma anche tessuti maschili come i gessati, che vanno in un contrasto grafico con i pois, rouches e volant, drappeggi e piccoli cristalli sulle scollature.

A chiudere, Marc Jacobs con una sfilata a metà tra caos e forma, passato e presente e la nostalgia di una New York che non c'è più. Le modelle, dallo stile immacolato, indossavano tutte tinte pastello o colori sobri in rappresentanza di un guardaroba da sogno che caratterizzava la città nei decenni scorsi.

