Veronica TimperiSi spengono i riflettori sulla moda capitolina con la chiusura dell'ultima edizione di Altaroma. Tra nuovi talenti e vecchie conferme sono andate in scena performance e sfilate in cui l'alta moda si alternava alla demi-couture. La stilista-architetto Sabrina Persechino si è fatta sedurre questa volta dal fascino della geometria, e si diverte a giocare con il rigore scomposto del dinamismo. Al Mattatoio è stata la volta di Sylvio Giardina, stilista siciliano nato a Parigi, che ha presentato Vertigo. Una rappresentazione a metà tra la performance e l'installazione: protagonisti cinque capi total white che hanno fatto da base ai giochi di luci e chiaroscuro, citando la Shadow Art, l'arte di creare ambienti immersivi e visioni poetiche con la retroilluminazione di oggetti in 3D. L'installazione, visibile al pubblico fino al 28 febbraio, è un progetto promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale e Azienda Speciale Palaexpo. Vestibilità e sartorialità sono le parole chiave della collezione di Nino Lettieri fatta di coloratissimi abiti in taffetà e mikado, decorati con fiocchi, ed una sposa sfavillante vestita di piume e paillettes. Stile, raffinatezza e personalità. La donna che Gattinoni ha portato in pedana al Macro Asilo di via Emilia si ispira a modelli come Peggy Guggenheim, Coco Chanel, la Marchesa Casati, Anna Piaggi ed Elsa Maxwell, ed indossa creazioni che pescano nell'archivio della storica maison. Materiali leggerissimi e impalpabili hanno delineato abiti nei toni del giallo, del grigio, del ceruleo, del fucsia e dell'arancio. Tanto lo spazio per i talents e le scuole.L'Accademia Altieri Moda e Arte ha presentato l'evento Shout To The Pop, in cui moda e musica si intrecciano per dar vita a percorsi e scambi creativi.riproduzione riservata ®